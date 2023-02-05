الشرطة تلقي القبض على المعتدين على سيارة نقل المتهمين بأم درمان

الخرطوم: السوداني

كشفت الشرطة، عن تمكن فريق مشترك من القبض على مجموعة من المتهمين بالاعتداء على ترحيل المنتظرين لسجن الهدى، وإطلاق النار عليه، في حادثة أثارت الرأي العام هي الأولى من نوعها في الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان أمس، إن فريقًا مشتركًا من مباحث أم بدة، وعقب توفر معلومات عن مواقع المتهمين وبعد الرصد والمتابعة، تمكن من تحديد أربعة مواقع يختبئ فيها الجناة الأساسيون، الذين اعتدوا على ترحيل المنتظرين.

وقالت الشرطة إن مناطق الاختباء عبارة عن شقة في الفتيحاب بأم درمان، ومنزلين بمنطقة التكامل في المويلح جنوب غرب أم درمان.

وداهم فريق المباحث المواقع المستهدفة وقبض على المتهمين الذين ارتكبوا الجريمة، وكشفت عن متهم وصفته بالعقل المدبر، وبحوزته مسدسات وذخائر ومهمات عسكرية، وبطاقات تتبع لقوات الدعم السريع وقوات التحالف السوداني – الجبهة الثالثة تمازج، بالإضافة إلى عربة سوناتا، شاركت في تنفيذ الاعتداء المسلح.

وأوضحت الشرطة أن المتهم الذي استخدم السيارة أصيب بطلق ناري أثناء الاشتباك وتبادل النار مع حرس ناقلة المنتظرين، وقالت إن العربة المضبوطة تخص متهماً يدعى “جدو علي مسبل”، الذي ضبط بحوزته بطاقة عسكرية برتبة مقدم يتبع لقوات التحالف السوداني، وبطاقة عسكرية أخرى برتبة نقيب تتبع للجبهة الثالثة تمازج.

وأوضحت الشرطة أن الهويات العسكرية التي وجدت بحوزة المتهم باسم “جدو علي مسبل”، وكذلك عثر على بطاقة قومية تخصه باسم “الناقي علي مسبل”.

وقالت الشرطة إن المتهم المصاب تم ترحيله إلى مستشفى الشرطة لمواصلة علاجه، وكشفت عن القبض على (16) آخرين.