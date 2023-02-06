الجيش: لن نحمي دستور وضعه (10) أشخاص

كادوقلي: السوداني

قال عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي، إن الجيش لن يحمي دستوراً غير متوافق عليه وضعه (10) أشخاص.

ويأتي حديث الكباشي، بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة، الجنرال عبد الفتاح البرهان، قال فيها إن الجيش لا يريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة.

وقال كباشي، لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، أمس، إن “القوات المسلحة لن تحمي دستوراً غير متوافق عليه وضعه (10) أشخاص”.

وأشار إلى أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل الأزمة السياسية. وألمح كباشي إلى إمكانية نفض الجيش يده من الاتفاق الإطاري، حيث قال: “هناك ظروف دعت القوات المسلحة لتكون جُزءاً من الحوار، ولكنها لن تمضي فيه إذا لم تأتِ قوى أخرى معقولة ومقبولة”. وأضاف: “لن نمضي في هذا الاتفاق ولن نعول عليه وإذا كان السياسيون يرونه كافياً، فليمضوا فيه”.

ودعا كباشي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتقبل الآخر، مشدداً على أنه لا يوجد توافق كامل، لكن “ليس هناك أحد لديه صكوك غفران لتحديد من يوقع، الحق السياسي للجميع”.