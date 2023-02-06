قرار من الجيش بإيقاف التعدين في درديب

الخرطوم: السوداني

أبلغ قائد اللواء 45 مشاة التابع للفرقة 12 مشاة بالقوات المسلحة، مدير “شركة الخندقاوي” بإيقاف شركات التعدين وأحواض الكرتة العاملة داخل المعسكر التابع للواء 45 مشاة، نتيجة لشكوى المواطنين في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر.

ووصف تجمع الأجسام المطلبية، قرار القيادة العسكرية بأنه مناورة في أمر وقف أنشطة التعدين، وقال إن الخطاب من فئة (سري للغاية) يعد اعترافاً موثقاً بممارسة عمليات تعدين داخل معسكرات الجيش. ونوه إلى أن الخطاب حوى وقف عمل الشركات داخل المعسكر سيكون لمدة أسبوع واحد لحين (معالجة الأمر) وفق ما كتب في خطاب قائد اللواء 45 مشاة، العميد ركن علي محمد علي الأمين.

وأشار التجمع إلى ورود عبارة “شركات” مرتين في الخطاب القصير، ويعني أن هنالك أكثر من شركة للتعدين ومعالجة الكرتة تعمل داخل معسكرات الجيش، وأن الخطاب الذي تسرب كان موجهاً لشركة واحدة منها، منوهاً إلى أن الإشارة إلى وقف عمليات التعدين لمدة أسبوع واحد فقط، فذلك يشير إلى أن الخطوة لا تتعدى حالة كونها (انحناء مؤقت العاصفة) ثم مزاولة النشاط المخالف لمهمات الجيش الأساسية، الذي يشكل حماية لشركات مخترقة للقانون تقوم بأنشطة ضارة بحياة الإنسان والبيئة.