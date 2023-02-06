إبراهيم الشيخ: تشكيل الحكومة بعد انتهاء القضايا الخمس

الخرطوم: السوداني

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، أمس، إن الحرية والتغيير ستمضي في تشكيل الحكومة حال فراغها من ورش القضايا الخمس.

وذكر الشيخ عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “الحرية والتغيير ستمضي في تشكيل الحكومة وقتما فرغت من ورش القضايا الخمس.” وأضاف: “دعوة مصر جاءت متأخرة، وبعد أن صار الاتفاق الإطاري واقعاً يمشي بين الناس، ولا سبيل للرهان على المجهول.”

وتابع الشيخ قائلاً:”المؤسسة العسكرية جادة وملتزمة بالخروج من المشهد السياسي والعودة للثكنات ومدركة بوعي عميق العودة والردة عن الاتفاق الإطاري. ومن جانبنا ليس لنا تشكك في نواياهم، بل المطلوب إحسان الظن فيهم.”