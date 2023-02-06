وقفة احتجاجية ضد التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

نفذ عشرات السودانيين وقفة احتجاجية أمس، احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة الخرطوم، وإعلان خطوات التطبيع بين البلدين.

وردد المتظاهرون ــ حسب (سلا نيوز) ـ شعارات، “لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف”، “القدس لنا”، و”التطبيع خيانة.”

كما ردد المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها، “ضد التطبيع”، “فلسطين ليست للبيع”، “إنما الأقصى عقيدة”، “الخرطوم لن تخون القدس” و”الحكام الخونة لا يمثلوننا”.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من تحالف “سودانيون ضد التطبيع”، الذي دشن أعماله رسمياً في 2020، للضغط على البرهان لوقف إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

في الأثناء قالت الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، في بيان، “سلطة الانقلاب لا تمتلك حق التطبيع، هذا حق تقرره الحكومة المدنية والمجلس التشريعي، وهو الطريق الوحيد لاستدامة أي علاقات خارجية.” وأضاف: “قضية التطبيع مع إسرائيل قضية تحتاج إلى حوار وطني يضع مصالح السودان العليا فوق كل اعتبار دون مزايدات أو تفريط.”