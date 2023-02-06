الشرطة: عصابات المخدرات تستهدف فئة الشباب من الجنسين

الخرطوم: السوداني

أكد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين، أهمية تضافر الجهود لمكافحة المخدرات عبر التوعية الأسرية والمجتمعية عن مخاطر المخدرات وتداعياتها، مشيراً إلى أن عصابات المخدرات تستهدف فئة الشباب من الجنسين.

وأكد مساعد المدير العام لشرطة الولاية، لدى مخاطبته الطابور الشهري لشرطة الولاية، بمشاركة المحليات والإدارات المتخصصة التابعة لها وحضور مديري الدوائر والإدارات والمحليات أمس، أن المخدرات تقود لكثير من الجرائم ضد النفس والمال فضلاً عن هدم الصحة العامة والاقتصاد الوطني.