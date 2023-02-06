تفاصيل مقتل أحد أفراد (9 طويلة) بالرصاص في الأزهري 

الخرطوم: السوداني

تمكّنت مباحث قسم شرطة الأزهري شرق من القبض على متهم، قام بنهب حقيبة فتاة بمنطقة الأزهري مربع ١٦ بمعاونة آخر، وتم إطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وتعود تفاصيل الضبطية بحسب ما أعلنت الشرطة، إلى استنجاد فتاة تم اختطاف حقيبتها، بأحد أفراد حراسة أحد قيادات الشرطة أثناء وجوده داخل المنزل، وكانت تصرخ وعند خروجه، وجد شخصين على متن موتر وهما يحملان سكاكين وأشهر أحدهما سكينه في مواجهة الفتاة والحرس؛ الذي قام بإطلاق النار عليه، مما أدى لإصابة أحد الخَاطفين ووفاته، بينما لاذ الآخر بالهروب لجهة غير معلومة.

وتحرّكت قوة القسم برفقة مسرح الحادث والضابط المناوب، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وتحويل الجثمان للمشرحة، وتحريز السكين وموبايل الفتاة بمسرح الحادث، وتم فتح بلاغ للشاكية تحت المواد (٢٠/١٧٥ /١٤٢) من القانون الجنائي.

وقالت الشرطة، إنه من خلال عمليات البحث، وفي وقت وجيز تم القبض على المتهم الآخر والموتر الذي يستغل في تنفيذ الجرائم وضبط (٨) موبايلات أخرى، وتواصل الشرطة تحرياتها لتكملة إجراءات البلاغ.