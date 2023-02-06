سكرتير الإيقاد يطالب مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي ورفع العقوبات عنه

الخرطوم: السوداني

طالب السكرتير التنفيذي لإيقاد، ورقني قبيهو، في خطابه لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، بعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، بجانب رفع العقوبات عنه.

وحث “قبيهو”، جميع الأطراف بالتعاون مع الآلية الثلاثية لتسهيل العودة إلى الحكم المدني.

وقال في خطابه: “نرحب بتأكيد الجيش خروجه من العملية السياسية.. يجب توسيع المشاركة في الاتفاق الإطاري خاصة القوى السياسية التي أحجمت عن التوقيع، أبرزها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان”.