عرمان: محاولة تجري لاستخدام ”الإطاري” لعودة السودان للاتحاد الإفريقي

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس الحركة الشعبية ــ التيّار الثوري، ياسر عرمان، في تدوينة على صفحته الرسمية أمس، عن محاولة تجري لاستخدام الاتفاق الإطاري لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي قبل الاتفاق النهائي.

وقال ياسر عرمان، إنّ المنطقي أن يعود السودان بعد تكوين الحكومة المدنية وإنهاء الانقلاب الذي هو سبب قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضاف” القرار بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وتكوين لجان تسيير جديدة سيؤدّي إلى تسليم الحركة النقابية عبر لجان التسيير إلى الفلول مرة أخرى”. وتابع” يستحق ذلك المقاومة والرفض وهو تدخل سافر في شأن النقابات”.