العطا: هناك خطوات عملية لتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية

الخرطوم: السوداني

شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي، ياسر العطا، على اهتمامهم بمعالجة قضايا المعلّم والتعليم، كاشفاً عن الخطوات العملية التي اتخذت لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

والتقى ياسر العطا، أمس أعضاء المبادرة الوطنية لدعم المعلّم ومناقشة قضايا التعليم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور حمد سعيد عثمان، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للمقترحات والمعالجات التي تبنتها المبادرة، وفي مقدمتها معالجة القضايا المطلبية للمعلم والرؤية المستقبلية لقضايا التعليم.

وأعلن عن دعم جهود المبادرة لإيجاد معالجات جذرية لقضايا المعلم والتعليم، وتقديم رؤية مستقبلية للعملية التعليمية.