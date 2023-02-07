مجلس الاستثمار يدعو المستثمرين للدخول في شراكات إستراتيجية بقطاع المياه

الخرطوم : ابتهاج متوكل

دعا رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بهيئة مياه ولاية الخرطوم، محجوب محمد سليمان، لأهمية استصحاب الرؤى والأفكار الجاذبة للاستثمار والمستثمرين فى مجالات المياه، وقال في تصريح صحفي أمس، لدى ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس، إن الهيئة تعول على الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لحشد الموارد للهيئة ،وأضاف: “الخطوة القادمة تهدف لاستقطاب مستثمرين من الداخل والخارج للدخول في مشروعات الاستثمار المطروحة، مثل مصنع المياه والاستثمار العقاري، داعياً رجال المال والأعمال للدخول مع الهيئة فى شراكات استثمارية إستراتيجية، تعود بالنفع على ولاية الخرطوم في مجال المياه.