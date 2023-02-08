المؤسسات الحكومية تشرع في إجراءات صرف مرتبات يناير

الخرطوم :السوداني

بدأت المؤسسات الحكومية في استلام أذونات الصرف للمرتبات عقب إكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالنظام المالي .

وأكد مصدر بالمالية لـ(التغيير) أن المرتبات وصلت بالفعل لبنك السودان الذي سيوزعها على مؤسسات الدولة تباعاً خلال الثلاثة أيام القادمة. وسخر المصدر من الحديث حول إفلاس الدولة وخلو الخزينة العامة. وقال: “في أسوأ الأحوال لن تعجز المالية عن الإيفاء بالفصل الأول”. وأضاف: “حتى في العام الأول للثورة، وخلال أزمة الإغلاق جراء تفشي كورونا، ومع أن البلاد معطلة وقتذاك، لم تعجز المالية عن الوفاء بالمرتبات”، مشدداً على أن الوضع في العامين الأخيرين شهد ضخاً لأموال الفصل الأول والتسيير كاملةً.

وأوضح المصدر أن وجود الوزير بالخارج ليس له تأثير على المرتبات التي تدار بنظام محكم.

ولفت إلى أن التأخير في سداد المرتبات للشهر الأول من العام جاء بسبب إجازة القوانين المصاحبة التي تمنح المالية السلطة والولاية على المال العام. وفيما يتعلق بزيادة المرتبات رفض المصدر الكشف عن الزيادات الخاصة بالمعلمين وعدد من القطاعات.

ونوه إلى أن الزيادة ربما تتم بأثر رجعي إذا لم تضمن في مرتب يناير. وقطع المصدر بأن الزيادة ستكون في البدلات والعلاوات وليس المرتب الأساسي.