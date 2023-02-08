جمعية حقوقية: القضاء المغربي يحكم بسجن (15) مهاجراً سودانياً

السوداني: وكالات

أعلنت جمعية حقوقية أن القضاء المغربي حكم بسجن (15) مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية السودانية، بين سنتين و(4) سنوات على خلفية اقتحامهم السياج الحدودي لمدينة مليلية الخاضعة لسيطرة إسبانيا في يونيو الماضي.

صرحت بذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، أمس، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية.

وقالت الجمعية: “رفعت محكمة الاستئناف بالناظور عقوبة السجن ضد (3) مهاجرين إلى (4) سنوات، كما حكمت بـ(3) سنوات سجناً نافذاً ضد (5) مهاجرين، إضافة إلى إقرار العقوبة بحق (7) مهاجرين ما بين (2) و(3) سنوات”.

ووصفت هذه الأحكام بـ”القاسية جدا”، مشيرة إلى أن “التهم هي تسهيل خروج أشخاص من المغرب والدخول سراً للبلاد وإهانة موظفين عموميين بالتهديد واستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والإقامة غير الشرعية وحيازة أسلحة”. وتعد هذه الأحكام نهائية ما لم يقدم أي اعتراض لمحكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد).