الآلية الثلاثية تعلن عن إطلاق “مؤتمر شرق السودان”

الخرطوم: السوداني

أعلنت “الآلية الثلاثية” للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيقاد”، امس، إطلاقها مؤتمر “خارطة الطريق في شرق السودان” في 12 فبراير/ الجاري، في إطار العملية السياسية بالبلاد.

وقالت الآلية في بيان: “في إطار دورها التيسيري في العملية السياسية، تعقد الآلية الثلاثية مؤتمراً حول خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان في الفترة من (12) إلى (15) فبراير بالخرطوم”.

ومنذ 8 يناير الماضي، ترعى الآلية الثلاثية بين الفرقاء السودانيين مشاورات سميت بـ”المرحلة النهائية للعملية السياسية” لإكمال (5) قضايا عالقة تضمنها “الاتفاق الإطاري” الموقع في ديسمبر 2022 بين مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية.

وأوضح البيان: “تسعى منظمة إيقاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان.” مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن يقدم المشاركون في نهاية المؤتمر مجموعة من التوصيات للمساهمة في حل الأزمات في الشرق”.