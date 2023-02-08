تعذر الوصول إلى حل نهائي بين طلاب جامعة السودان والإدارة

الخرطوم: السوداني

قال طلاب كلية الهندسة بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، إن المفاوضات الجارية مع إدارة الجامعة بخصوص معالجة الرسوم لم تفضِ إلى نتائج ملموسة بسبب تعنت ادارة الجامعة.

وكشف طلاب كلية الهندسة في بيان أمس أنهم دفعوا بمقترح أخير لمعالجة ازمة الرسوم الجامعية، وهو السماح للطلاب والطالبات بالجلوس للامتحانات بدون تسجيل، وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بعدها برفض إدارة الجامعة استلام المقترح. وأكدوا أنه في حال رفض الإدارة حل أزمة الرسوم، أو عدم الرد على مقترحهم سيشرعون في مقاطعة الامتحانات.

وحسب البيان دفع طلاب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بمقترح أول بتخفيض رسوم تسجيل القبول الخاص والعام بنسبة 50% لدفعتي 19 و20 كحل آني مع إمكانية استصحاب حلول أخرى في الفترة القادمة، وأكدوا موافقة عمادة الطلاب على إيصال المقترح للجهات المسؤولة. وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن إدارة الجامعة غير حريصة على مصلحة الطلاب واستقرارهم الأكاديمي؛ وذلك من خلال مواقفها المتعنتة والمعادية ــ حسب وصفهم ــ للمطالبات بالحقوق الأصيلة.