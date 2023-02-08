المؤتمر السوداني يقرر محاسبة محمد حسن عربي بسبب صور مع ياسر العطا

الخرطوم: السوداني

يمثل القيادي بحزب المؤتمر السوداني، الوالي السابق لشمال دارفور، محمد حسن عربي، أمام لجنة المحاسبة المشكلة بواسطة الأمين العام للحزب اليوم، بسبب نشره صوراً في وقت سابق مع عضو المجلس العسكري، ياسر العطا. وقال عربي في تصريح على صفحته بموقع فيسبوك، إنه يرحب بهذا الإجراء الذي اعتبر أنه يمثل أحد الركائز المؤسسية في بناء حزب المؤتمر السوداني، وأكد أنه سيتقدم بدفاعه أمام اللجنة. وأشار إلى أنه تم تشكيل مجلس المحاسبة في مواجهة شخصي بناء على شكوى شخصية من عدد من أعضاء الحزب، وأضاف: (يسعدني جداً إحاطة الرأي العام علماً بتطورات هذه الشكوى). يذكر أن حزب المؤتمر السوداني، أصدر خلال الأيام الماضية قرارات بالفصل وتجميد العضوية بحقق عدد من أعضائه، بسبب ما وصفها بالمخالفات التنظيمية.