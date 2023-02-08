قِوى الاتفاق الإطاري تجتمع مع وفد المبعوثين الدوليين الزائر للسودان

الخرطوم: السوداني

انعقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، اجتماع رؤساء وممثلي القِوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري مع وفد المبعوثين الدوليين الزائر للسودان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بيتر لورد ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيت ويبر والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويدز والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون انتون وثورستن هوتر رئيس شُعبة القرن الأفريقي بالخارجية الألمانية، إضافةً لسفراء كلٍّ من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، النرويج، فرنسا وألمانيا.

وشملت أجندة الاجتماع، الاطلاع على مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية، حيث عرضت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تصورها للخطوات القادمة وأهم التحديات وكيفية تلافيها لضمان الوصول لاتفاق سياسي نهائي في أسرع فرصة ممكنة.

وجدد المبعوثون الدوليون، دعمهم للاتفاق الإطاري الموقع في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ باعتباره الأساس الوحيد للوصول إلى توقيع اتفاق نهائي تتشكّل بموجبه حكومة مدنية ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية. وأكد المبعوثون الدوليون على تقديم الدعم للشعب السوداني لتحقيق أهدافه وتطلعاته في الانتقال الديمقراطي والتحول المدني، واستئناف برامج التعاون الاقتصادي عقب تشكيل الحكومة المدنية على أساس العملية السياسية الجارية.