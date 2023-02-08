البرهان يعقد إجتماعا مع المبعوثين الدوليين الستة بمشاركة حميدتي ويؤكد إلتزامهم بالإتفاق الإطاري

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إلتزامهم بالإتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لإتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة إنتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية – بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة.

وجدد البرهان، خلال اجتماع عقده بمكتبه اليوم، بمشاركة نائبه الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، مع وفد المبعوثين الدوليين الستة، الذي ضم الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي للقرن الإفريقى أنيت ويبر ونائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد ورئيس شعبة القرن الأفريقي بالخارجية الألمانية تورستن هوتر والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون انطون والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه، جدد إلتزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية.

وحث البرهان المبعوثين الدوليين على ضرورة الوفاء بإلتزاماتهم في دعم الإنتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.

من جانبهم، أمن المبعوثون الدوليون على ما طرحه السيد رئيس مجلس السيادة خلال الإجتماع، مؤكدين دعمهم للإنتقال السياسي بالبلاد.

وأوضحت الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، أنيت ويبر، التي تحدثت نيابة عن وفد المبعوثين الدوليين الذي يزور البلاد هذه الايام، في تصريح صحفي، أنهم متفقون جميعا، على دعم وتشجيع عملية حوار شامل بين السودانيين يفضي إلى إتفاق شامل. مشيرة إلى أن لقاء الوفد الدولي برئيس مجلس السيادة ونائبه والفاعلين الآخرين، يهدف إلى تشجيع الأطراف للمضي قدما في تنفيذ إلتزاماتها للوصول إلى حكومة بقيادة مدنية.

وأضافت: “لقد حضرنا للسودان نحمل رسالة أمل ورسالة دعم للإتفاق الإطاري ولجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني”. لافتة إلى ان زيارة وفد المبعوثين الدوليين للسودان تأتي في إطار دعم الشعب السوداني ومستقبله في هذه المرحلة.