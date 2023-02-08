وزير المالية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين   

الخرطوم: السوداني

استقبل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، د. جبريل إبراهيم، اليوم سعادة السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.

وتباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين وسُبُل تعزيز ودعمها والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وثمّن الوزير، جهود المملكة ودعمها المستمر لمشاريع التنمية في السودان، مشيداً بمشروعات الصندوق السعودي للتنمية وآخرها منحة الصندوق لإنشاء (500) محطة مياه بولايات السودان، مؤكداً حرصهم على تذليل كافة العقبات التي تعترض عملية التوسع في الاستثمارات السعودية بالبلاد.

وأكد سعادة السفير، حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيراً إلى جملة من المشروعات والبرامج، جرى النقاش حولها تشمل مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية ومشروعات البني التحتية.