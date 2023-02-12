خالد عمر يكشف تفاصيل جديدة بشأن الإعلان السياسي المرتقب

الخرطوم: السوداني

كشف الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن استمرار النقاش بين القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري مع ثلاثة من التنظيمات غير الموقعة على الاتفاق الاطاري حضر عنهم كل من مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم وجعفرالميرغني، بهدف الوصول لصيغة إعلان سياسي بموجبه يتم انضمامهم للعملية السياسية الجارية الان والمبنية على الاتفاق الاطاري.

وقال يوسف بحسب (سونا) إن الاجتماع شهد توافقا حول مشروع الاعلان السياسي المقترح الذي نوقش من قبل، ليكون الصيغة التي بموجبها يتم انضمام الاطراف غير الموقعة على الاتفاق الاطاري المتفق عليه للعملية السياسية الجارية الان.

وأكد يوسف أن الاجتماعات ستتواصل لمناقشة القضايا المتبقية بين ذات الأطراف.