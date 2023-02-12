الجزيرة تعلن عطلة حدادًا على روح ضابط إداري قتل أثناء أدائه عمله

الخرطوم: السوداني

أعلنت السلطات بولاية الجزيرة، أن اليوم الأحد عطلة رسمية حدادًا على روح الضابط الإداري بمحلية مدني الكبرى محمد الهادي حامد، والذي قتل نهار الخميس المنصرم أثناء أدائه عمله.

وقتل نائب مدير وحدة مدني شرق الضابط الإداري بمحلية مدني الكبرى محمد الهادي حامد، الخميس 9 فبراير 2023 بسوق مدني على يد أحد الفريشة من بائعي الخضار. وتعود تفاصيل الحادثة بحسب راديو دبنقا- إلى أن الجاني رفض إزالة معروضاته عندما طلب منه ذلك أثناء حملة لسلطات المحلية خلال عملها في تنظيم السوق، ولما طلب الضابط من الشرطة التدخل، فاجأه الجاني بطعنة سكين كانت سببًا في وفاته.

ونقل جثمان الضابط الإداري الذي توفي على الفور إلى المشرحة، بينما ألقي القبض على الجاني بواسطة الشرطة.

وأعلن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، عن اليوم الأحد عطلة رسمية في جميع المرافق الحكومية بالولاية “حدادًا على روح الشهيد محمد الهادي حامد الذي قتل غدرًا نهار الخميس الماضي 9 فبراير الحالي أثناء تأدية واجبه”.