قيادي بالكتلة الديمقراطية: اتفقنا على الإعلان ولم تُحسم الأطراف

الخرطوم: السوداني

قطع القيادي في الحرية والتغيير – مجموعة الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، بأنهم اتفقوا على الإعلان السياسي مع أطراف الإطاري، بعد أن “حُسمت القضايا التي تمت إثارتها من قبلهم” والمتعلقة بـ”التدخل في المؤسسات العدلية” وكذلك “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”، بجانب “قضية اتفاق جوبا لسلام السودان”.

وأكد أردول في تصريح لـ”الترا سودان” على خلفية إعلان مجلس السيادة التوصل لاتفاق بين أطراف الإطاري وأطراف غير الموقعة، أنهم “متمسكون” بتحالف الكتلة الديمقراطية ولن يتنازلوا عنه، وتوقع أردول أن “يُحسم أمر الأطراف خلال الساعات المقبلة بدفع من مجلس السيادة الانتقالي”.