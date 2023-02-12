مضوى إبراهيم يحذر من جر البلاد إلى انتخابات مبكرة

الخرطوم: السوداني

شدد د. مضوي إبراهيم القيادي في المجتمع المدني والمدافع عن حقوق الإنسان على ضرورة وضع خارطة طريق تمهد لبناء دولة سودانية جديدة تتساوى فيها الحقوق والواجبات.

وحذر إبراهيم خلال ندوة حول الراهن السياسي نظمتها شريحة من لجان المقاومة تطلق على نفسها ” إعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة” من مغبة جر البلاد إلى انتخابات مبكرة باعتبار السودان يمر بمرحلة حرجة. وأضاف “لا يمكن للمركز بالخرطوم أن يقرر احتياجات المواطن بالولايات المختلفة”.

وأشار إلى أنه لابد من الحديث عن مشاكل السودان بوضوح ودون مواربة، داعيا الحكومة الانتقالية المرتقبة لبدء عملها بحوار مجتمعي يناقش المسكوت عنه، بشفافية كاملة ويتلمس احتياجات المجتمع ويحددها.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لمبادرة ثورة ديسمبر الطيب محمد صالح على إقامة مؤتمر لصناعة الدستور لجمع الشعب السوداني. وقال في الندوة التي أقيمت في منطقة جبل الأولياء قرية الرشيد إن أولويات مبادئ إلاعلان هي ” الاقتصاد ومعاش الناس”. وأضاف بان الديمقراطية لن تستمر مالم يحدث أكبر إجماع حول القضايا الأساسية المتعلقة بهوية الدولة وكيف يحكم السودان.

وتحدث صالح عن أن إعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، يحوى إجابات على تلك الأسئلة وأردف لدينا موقف واضح وصريح من الاتفاق الإطاري، لافتا إلى اجتماع تم بينهم والحرية والتغيير “المجلس المركزي” وتم تسليمه مذكرة تحوى ملاحظات المجموعة على لاتفاق.