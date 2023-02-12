رصاص فرح ينهي حياة شابين

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

لقي الشابان مهيد النعيم حسن وكريم أحمد زين العابدين مصرعهما ، إثر إصابتهما برصاص أطلق في إحدي المناسبات بمدينة سنجة بولاية سنار.

لم تفلح كل الجهود لانقاذهما، ليعلن خبر وفاتهما الذي كان بمثابة صدمة لأهل المدينة والقرى المجاورة ، تم تشييع الجثمانين في موكب مهيب لمثواهما الاخير

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الذي تم وصفه بالصادم، مطالبين الجهات المسؤولة بحسم الفوضى وتشديد العقوبة ضد من يستخدمون السلاح في الأفراح.

يذكر أن السلطات السودانية كانت قد منعت إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وحددت عقوبة صارمة لمن يخالفون القانون.