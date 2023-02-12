ارتفاع ضغط الدم .. القاتل الصامت

الخرطوم : وجدان طلحة

نظمت جمعية ارتفاع ضغط الدم السودانية مؤتمرها العلمي الرابع بفندق كورنثيا بالخرطوم ، بمشاركات اقليمية ودولية ، وتناول المؤتمر عددا من الاوراق العلمية قدمها استشارون في امراض الباطنية والقلب والكلى وغيرها .

وتهتم الجمعية كذلك بمجال البحث العلمي في ارتفاع ضغط الدم ، وهذا الطريق الافضل لوجود خطط وموجهات علمية وعملية وحديثة وفعالة للسيطرة على المرض بالسودان .

رئيس جمعية ارتفاع ضغط الدم السودانية د.احمد علي احمد سليمان ، اشار الى ان مايميز هذا المؤتمر هي موجهات تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم بالسودان ، والتي تمت صياغتها خلال الاشهر الماضية مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتمت اجازتها ، لافتا الى انها موجهات عامة لكل مقدمي الخدمات بالسودان في كيفية تشخيص وعلاج مرض ضغط الدم بطريقة موحدة وسهلة .

سليمان قال ان ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت ومن اكثر الامراض غير المعدية شيوعا في العالم ، ومنتشر جدا بالسودان ، منوها الى انه يسبب امرض القلب والجلطات الدماغية والكلى ، ولذلك مهم تشخيص المرض مبكرا لتجنب مضاعفاته التي غالبا لها تأثير كبير علي المريض وعلى اسرته وعمله والمجتمع ككل .

مشيرا الى ان المؤتمر فرصة جيدة يلتقي كل مقدمي الخدمات علي مستوى الرعاية الصحية الاولية وطب الاسرة وغيرها مع تخصصات من الكلى والسكري والجهاز العصبي لان الضغط له تأثير على هذه الاجهزة وهو مرض يحتاج لتكاتف كل التخصصات ، مشيرا إلى مشاركات خارجة في المؤتمر من الجمعية الاوربية لارتفاع ضغط الدم ومشاركة من جامعة ميلان ،ومن جامعة القاهرة ، مشيرا الى ان التفاعل مع الجمعيات الافريقية والعالمية يعطي بعدا للمؤتمر ويمكن الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ، وقال ان مستقبل الطب في السودان عموما ومستقبل الرعاية الصحية في تشجيع الباحثين في مجال البحث العلمي ، لافتا الى ان قراءات ارتفاع ضغط الدم السنة الماضية كانت 16 الف قراءة وهذه يمكن ان تعطي مسحا جيدا لارتفاع ضغط الدم .

القاتل الصامت :

استشاري امراض الباطنية والقلب بمستشفى احمد قاسم ابتسام احمد اوضحت ان المؤتمر العلمي الرابع للجمعية السودانية لارتفاع ضغط الدعم من اهم الانشطة التي تقدمها الجمعية من اجل الوقاية وعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم ، مشيرة الى انه مرض شائع في البلدان القليلة والمتوسطة الدخل اكثر من البلدان المتقدمة ، وقال انه منتشر جدا بالسودان ، مشيرة الى انه خلال الفترة منذ 2006 -2016 زادت نسبة الانتشار من 24%-31% لذلك فان العبء كبير على الجمعية لتوعية المواطنين والعاملين بالحقل الصحي ولفت نظر السلطات الصحية والسياسية لاهمية الوقاية وعلاج مرض ضغط الدم .

وقالت ان مرض ضغط الدعم يسمى القاتل الصامت لانه ليس له اعراض ،لكن لديه مضاعفات من بينها الجلطات الدماغية ، ويؤثر علىي القلب والرئتين والكلى والشرائين الطرفية ، مشيرة الى انه يمكن تجنبها اذا اتبع المريض القياس الدوري لضغط الدم .

منوهة الى ان الجمعية تضم اختصاصيي الامراض الباطنية والكلي والقلب والمخ والاعصاب واستشاريي العلاج النفسي وغيرهم ، وقالت ان (شيل الهم ) من الامراض الخطرة التي تسبب ضغط الدم ، مشيرة الى ان 90%- 95% من المرضى غير معروف اسباب اصابتهم بضغط الدم وهناك اسباب ثانوية 5% ، لافتة الي انه يصيب اكثر الذين تجاوزوا الـ40 عاما ، ولفتت الى ان اغلب الذين يصابون بالجلطات الدماغية او القلبية ليس لهم علم باصابتهم بمرض ضغط الدم ، وقالت يوجد اعتقاد خاطئ لدى المرضى بانه يجب عليهم ترك العلاج اذا اصبح الضغط طبيعيا ، وقالت هذا ايضا مُعرض للجلطات ، مشيرة الى اهمية تناول الادوية يجب ان يكون في وقت محدد من اليوم وعدم ربطه بتناول الوجبة .

اهتمام الاطباء :

استاذ امراض القلب والاوعية الدموية بالجامعات المصرية وزميل الجمعية الامريكية لامراض القلب د.هشام صلاح الدين ، اشار الى الابحاث على بعض الادوية التي يتم اعطاؤهم للمريض مرتين في العام (حقن) لعلاج الضغط بدلا عن اخذ حبة يوميا ، وقال ان هذا العلاج مايزال تحت البحث ، ويوجد امل في ادوية في علاج جذوره باستخدام بعض التقنيات لعدم حدوث المرض .

صلاح الدين اشار الى الحضور الكبيرة للمؤتمر يعكس اهتمام الاطباء بالنواحي العلمية ويعكس ايضا مدى قوة البرنامج العلمي .