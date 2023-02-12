الفريق أول حميدتي يُسيِّر جسراً جويّاً للمُتأثِّرين بالزلزال في تركيا

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي اليوم، سفير جمهورية تركيا بالسودان، إسماعيل تشوبان أوغلو.

وقدم حميدتي، تعازيه ومواساته للحكومة والشعب التركي الشقيق، ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأعرب عن تضامنه وتعاطفه الكامل مع الشعب التركي، ودعم جهود الإغاثة والخدمات الإنسانية للناجين والمتأثرين بالزلزال بكميات كبيرة من مواد الإيواء (خيام وبطاطين) مقدمة من قوات الدعم السريع باسم الشعب السوداني لأشقائهم من الشعب التركي، مشيراً إلى نقل المواد فوراً عبر جسر جوي إلى تركيا.

من جانبه، عبّر السفير التركي في تصريحات، عن امتنان بلاده للسودان والقيادة السودانية، وكذلك للشعب السوداني على تضامنهم وتعاطفهم مع أشقائهم في تركيا لمواجهة هذه الكارثة، مشيداً بالدعم السخي الذي قدمه قائد قوات الدعم السريع للمتأثرين بالزلزال، مؤكداً العمل مع الحكومة السودانية لتخفيف مُعاناة الشعب التركي من هذه الكارثة.