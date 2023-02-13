الجيش السوداني يدفع بمساعدات إنسانية إلى سوريا

الخرطوم: السوداني

أقلعت صباح اليوم من قاعدة الخرطوم الجوية، الرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية متوجهةً إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك مواصلة لتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتوجيه المساعدات الإنسانية إلى كل من تركيا وسوريا.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان، إن الشحنة تأتي إنفاذًا لتوجيهات قيادة البلاد والقوات المسلحة، لمواساة الشعب السوري الشقيق والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة التي تمر بهم، وتعبيراً عن قوة الصلات التي تجمع بين الشعبين.

وتحتوي الشحنة على مواد إيواء ومواد غذائية تم تجهيزها بواسطة هيئة إمداد القوات المسلحة ومنظومة الصناعات الدفاعية.

من جانبه، عبر بشر محمد، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية بالخرطوم، عن عميق شكره للشعب السوداني وقواته المسلحة التي وقفت إلى جوار سوريا في كل الملمات، كما أعرب عن امتنان حكومته لهذه المساعدات ولهذا الموقف المشرف الذي يشبه أهل السودان.

يُذكر أن حزمة المساعدات تأتي على خلفية الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في جنوب تركيا وشمال سوريا، وتأثر بها عدد كبير في كلا البلدين، وقد سبق إرسال شحنة مساعدات مماثلة إلى تركيا خلال اليومين السابقين.

وكان في وداع طائرة الشحن بقاعدة الخرطوم الجوية، الفريق الركن، مجدي إبراهيم عثمان، نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، ورئيس هيئة الاستخبارات، وقائد قاعدة الخرطوم الجوية، والقائم بأعمال السفارة السورية في الخرطوم.