جهاز للبحث عن الأحياء وسط الركام يتسبب في الإشادة بفريق الإنقاذ السوداني في تركيا

الخرطوم: ايات فضل

أوضح قائد القوة المبتعثة لمساعدة تركيا، العميد شرطة المطري أحمد المطري، لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن الفريق وصل بسلام مطار غازي عنتاب، وتم توزيعه لمنطقة (دِمانيه)، وبالرغم من ظروف البرد القارس، وتعقيدات العمل، إلا أن الروح المعنوية للفريق كان لها الأثر الكبير في عمليات الإنقاذ إضافة للمعدات .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن جهود فريق الإنقاذ السوداني وجدت الإشادة من الشعب التركي، إلى ذلك أوردت قناة (CNN tiirk) أن فريق الإنقاذ السوداني أحضروا ضمن معداتهم جهازاً لديه خاصية البحث عن الأحياء بين الركام، وقد أثبت فعالية عالية وتم إنقاذ (4) أشخاص حتى الآن.