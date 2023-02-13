القبض على (١٣٠) متهماً وضبط (١٥.٠٢٠) كيلو جرام حشيش بنقو و(٦) مواتر

الخرطوم: السوداني

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد (١٣٠) متهماً، وضبطت (١٥.٠٢٠) كيلو جرام حشيش بنقو ، وعدد (٦) مواتر بخاري، وعدد (٨٠) حبة مخدرة، وعدد (٣٩) حبة نيفاكس، وكمية من الآيس كريستال.

وتمكنت مكافحة المخدرات من القبض على عدد من المروجين والمتعاطين في حملة استهدفت الثورات وحي العرب والقماير وسوق القش ومقابر البحيرة وشارع النيل وموقف جاكسون والصحافات والديم وشارع عبيد ختم وشارع الستين والساحة الخضراء.

وأسفرت الحملة عن القبض على عدد (١٣٠) متهماً وتم ضبط (١٥.٠٢٠) كيلو جرام حشيش بنقو، وعدد (٨٠) حبة مخدرة، وعدد (٣٩) حبة نيرفاكس، وأكياس بها حشيش أفغاني، وعدد (٦) مواتر نارية، ومبالغ مالية بالجنيه السوداني، كما أقامت الإدارة عدد (١٧) محاضرات توعوية وإرشادية عن أضرار ومخاطر المخدرات، وعدد (١٥) معرضاً تعريفياً عن أنواع وأشكال الحبوب المخدرة الممنوعة، وأنواع الحشيش البنقو والحشيش الأفغاني، وعدد (١٢) لقاءً إذاعياً وتلفزيونياً .