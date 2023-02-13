تأجيل محاكمة توباك لغياب القاضي والمتحري والنيابة

الخرطوم : آيات فضل

أجل القاضي طيب الأسماء أمس جلسة المتهمين بقتل العقيد شرطة علي بريمة، طعناً بسكين خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي؛ ويواجه كل من محمد آدم (توباك)، وأحمد الفاتح (الننة)، ومحمد الفاتح (ترهاقا)، ومصعب الشريف، الاتهام بقتل العميد .

وأجل قاضي المحكمة الجلسة نسبة لغياب قاضيها، زهير بابكر، بسبب ظروفه الصحية؛ وتم تحديد جلسة الأحد القادم للسير في إجراءات البلاغ.

وتغيب عن جلسة أمس المتحري، العقيد شرطة حامد شانتينا، والنيابة التي تمثل الحق العام في القضية .

يذكر أن النيابة كانت قد وجهت اتهاماً تحت طائلة نص المادتين (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهمين، وأمرت بإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة عقب اكتمال التحريات .