تطورات جديدة في قضية ضباط الشرطة العائدين

الخرطوم: السوداني

حدَّدت المحكمة العليا للطعون الإدارية برئاسة القاضي عمر أبوبكر يوم ١٦ فبراير، للرد على طلب الدفاع مكتب عبد الباسط سبدرات ممثلاً في المحامي عبد الوهاب مكي في قضية ضباط الشرطة العائدين للخدمة .

وأشار محامي الدفاع حسب(سودان لايت) أمس، إلى الطلب المقدم من وزارة الداخلية باستحالة وجود خانات شاغرة لعودة الضباط، وفي الوقت ذاته هناك طلب لترقي الدفعات ٦١و٦٣و٥٩ إلى رتبة اللواء.

وطالب الدفاع بالتدخل العاجل تحقيقاً للعدالة بوقف الترقيات إلى حين الفصل في القضية، وعزا ذلك إلى أن الترقيات سيتم ملء الخانات الشاغرة التي أحق بها طالبو التنفيذ، وطالب الدفاع المحكمة بضرورة وقف أوامر الإخلاء الخاصة بالمنازل التي شملت ثلاثة ضباط بعد قرار المحكمة بإلغاء أمر الإحالة.

وعقدت جلسة إجرائية تم خلالها سماع البينة المقدمة من وزارة الداخلية حول استحالة التنفيذ في قضية الضباط المعادين بأمر المحكمة العليا، وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لمناقشة استحالة التنفيذ.