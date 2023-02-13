البرهان يُصدر قرارات بترقية وإحالة ضباط شرطة للتقاعد

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، عدة قرارات سيادية تم بموجبها إحالة (3) ضباط شرطة برتبة الفريق إلى التقاعد، وترقية (5) ضباط من رتبة اللواء إلى رتبة الفريق.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة في بيان أمس، أنه في إطار الترتيبات الإدارية لوزارة الداخلية، ورئاسة قوات الشرطة للعام 2023م، أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارات سيادية تم بموجبها تعديل طفيف في هيئة إدارة الشرطة.

وبحسب البيان فإنه بموجب القرار السيادي رقم (45) تمت ترقية وإحالة ضباط برتبة اللواء وإحالتهم للتقاعد، فيم نص القرار السيادي رقم (46) بإحالة ضباط من رتبتي (اللواء – العميد)، والقرار السيادي رقم (47) بترقية ضباط شرطة من رتبة العميد إلى رتبة اللواء، والقرار رقم (48) بترقية ضباط (عميد – عقيد) لرتبة اللواء ورتبة العميد وإحالتهم للتقاعد.