توقف جزئي لمحطة مياه بحري وعدد من المناطق ستتأثر جراء الصيانة

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن توقف جزئي لمحطة مياه بحري لصيانة الخط الناقل لمنطقة الحاج يوسف.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة، محجوب محمد سليمان في تعميم صحفي، إن فريقاً هندسياً يعكف حالياً على صيانة الخط الناقل للمياه، المغذي لمنطقة الحاج يوسف، موضحاً أن عدداً من المناطق ستتأثر جراء الصيانة (الشقلات، مزدلفة، حي الرحمة، امتداد الحاج يوسف، القادسية، مربعات حلة كوكو وأجزاء من الفيحاء)، منوهاً أن عملية الصيانة تستغرق 12 ساعة، موجهاً المواطنين في المناطق المتأثرة بعمل ما يلزم من تحوطات، معرباً عن اعتذاره لما يحدث لهم من مُضايقات خلال ساعات النهار.