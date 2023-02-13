الشرطة تصدر توضيحاً حول مُلابسات الإفراج عن رب الأسرة المتهم في بلاغ قتل أسرته بامتداد ناصر

الخرطوم: السوداني

أصدرت شرطة ولاية الخرطوم، بياناً صحفياً حول الإفراج عن د. حاتم عباس، رب الأسرة المتهم في بلاغ قتل أسرته بامتداد ناصر.

وقالت الشرطة: “تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، خبر الإفراج عن رب الأسرة المتهم في بلاغ قتل أسرته بامتداد ناصر في البلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي بقسم شرطة امتداد ناصر، ومن هنا نوضح بأن المذكور قد تم الإفراج عنه بعد أن تقدم أولياء الدم بإشهاد شرعي وتنازلوا عن الحق الخاص وطالبوا بإطلاق سراحه بالضمانة العادية، فصادقت النيابة العامة على ذلك وفقاً لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية”.

وأضافت الشرطة: “نشير إلى أن يومية التحري والبينات الظرفية متماسكة في مواجهة المتهم، وبعد إكمال المستندات المطلوبة سيتم تحويل البلاغ للمحكمة المختصة، ونؤكد أنه لم يصدر أمر بشطب الاتهام، بل إفراج بالضمانة وهو مشروط بموافقة أولياء الدم في بلاغات القتل”.