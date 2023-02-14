ثمانية ملايين قطعة سلاح بيد المدنيين

الخرطوم: السوداني

كشف قائد عسكري عن انتشار واسع للسلاح بيد المدنيين فيما جمعت الحكومة خلال أربع سنوات 300 ألف قطعة فقط.

ونظمت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، امس، ورشة عمل في القصر الرئاسي، قُدمت فيها ثلاث أوراق أعدها قادة عسكريون وشرطيون كبار. وقال الفريق الركن عبد الهادي عبد الله، في ورقة عن السلاح، إن هناك “ثمانية ملايين قطعة سلاح بأيدي المواطنين،

وتمكنت اللجنة العليا من جمع 300 ألف قطعة سلاح في الفترة من 2016 إلى 2020 ودخوله إلى السودان عبر 64 معبرًا حدوديًا مع دول الجوار.

وشدد على أن انتشار السلاح العشوائي يُعد أبرز مهددات الأمن والسلام في البلاد، حيث يُساعد في الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والتهريب والحروب القبلية.

وقال عبد الهادي عبد الله إن اللجنة العليا ستركز في المرحلة المقبلة على جمع السلاح داخل العاصمة الخرطوم، من خلال جمع المعلومات عن أماكن الأسلحة وعمل حملات واسعة وحصار وتفتيش بواسطة قوات مشتركة. بدوره، أفاد عضو اللجنة العليا لجمع السلاح اللواء عثمان محمد حامد إن اللجنة تحتل المرتبة الأولى في جمع السلاح في العام، حيث جمعت 300 ألف قطعة بالطرق السلمية، كما لديها الآن حوالي 50 ألف في مخازنها.