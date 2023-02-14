شكاوى من تذبذب الري بعدد من التفاتيش بالجزيرة

الخرطوم: رحاب فريني

اكد رئيس وفد مزارعي قسم التحاميد بمشروع الجزيرة والمناقل، احمد ابراهيم بدر، تذبذب مناسيب الري في عدد من التفاتيش

وأشار بدر خلال اجتماعهم مع مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة والمناقل، المهندس إبراهيم مصطفى، ببركات امس، للتأسيس الجيد لمحاصيل العروة الشتوية خاصة القمح.

وقد ناقش الاجتماع سير الموسم الزراعي بقسم التحاميد، إضافة إلى أنه ناقش طريقالقرشي وحدة ود ادم والذي يربط قسم التحاميد بالطريق القومي بطول( 20)كيلومترا ويمر مسار الطريق بعدد من القرى الى جانب (25) وحدة سكن اضطراري، مؤكدا أنه قد تم إنجاز طبقتين من الردميات الترابية الاولية بالجهد الشعبي بما قيمته (95) مليون جنيه تحت إشراف هيئة الطرق والجسور بالولاية .

ووعد مدير الادارة الزراعية بمشروع الجزيرة والمناقل، المهندس مصطفى، بمعالجة مشكلة الري بقسم التحاميد ذلك بالاتصال على مدير عمليات الري والذي وجه بزيادة المناسيب فورا

وأكد مديرالادارة الزراعية بأن الطريق سيتم ادراجه ضمن الطرق الزراعية المرتقبة لأهميته الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ، داعيا وفد مزارعي قسم التحاميد بضرورة نظافة الغيط من الأشجار والاعشاب الضارة في ظل اتجاه الادارة العليا لتبني حملة كبرى لنظافة الغيط من الأشجار والاعشاب الضارة خاصة شجرة المسكيت لتهيئة الغيط ، مشيرا إلى أن هناك اقبالا كبيرا من المستثمرين من داخل وخارج البلاد على مشروع الجزيرة في المجال الزراعي .