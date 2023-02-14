ثبات الدولار في (593) جنيهًا للبيع بالسوق الموازي

الخرطوم : عبيـر

حافظ الدولار بالسوق الموازي على اسعاره في تداولات الاثنين بواقع 593جنيها للبيع ، وقال متعاملون ان هنالك وفرة في العرض وتراجعا في حجم الطلب بكميات كبيرة.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فان سعر بيع الدولار تراجع من 595 الى 593جنيها وسعر الريال السعودي 156 جنيها للشراء وسعر البيع 157جنيها و سعر الدرهم الاماراتي 155 جنيها لسعر البيع وسعر الشراء من 154جنيها اما سعر شراء اليورو 630جنيها وسعر البيع 635جنيها.

وتوقع المتعاملون زيادة سعر الصرف حال تم زيادة السعر بالبنوك وزيادة الطلب وقل العرض بسوق النقد الاجنبي .