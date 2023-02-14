لجنة مفصولي بنك الثروة تطالب حميدتي بإعادتهم للخدمة

الخرطوم: عبير جعفر

طالب رئيس لجنة مفصولي بنك الثروة الحيوانية د. الطيب محمد الطيب، نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو باتباع الاقوال بالافعال في اشارة لتصريحاتهالأخيرة بعدمجواز فصل موظفي الخدمة المدنية والبنوك، وقال انه لايجوز لاي مدير بنك التسلط وفصل الموظفين.

وقال الطيب ان بنك الثروة الحيوانية قام بفصل وتشريد عدد220 موظفا وعاملا وسائقا وعدادا، في مجزرة هي الاولى من نوعها منذ قيام الثورة وطالب باسم اللجنة باعادة المفصولين للعمل ومحاسبة من قام بالاجراء والذي خالفالقوانين واللوائح والمقاييس المتعارف عليها في مثل هذه الحالات .