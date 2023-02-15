الحكومة البولندية تمنح السودان ٤٠ ألف طن من القمح

الخرطوم : إبتهاج متوكل

أعلنت وزارة المالية، عن منحة من الحكومة البولندية بواقع ٤٠ ألف طن من القمح ، للشعب السوداني بعد اكتمال الجوانب الفنية.

واستعرض وكيل التخطيط بوزارة المالية، محمد بشار، مع القائم بالأعمال بالسفارة البولندية بالخرطوم مستر ستانيسلاف قولينسكي، نائب السفير البولندي، منحة القمح المقدمة من الحكومة البولندية للشعب السوداني، وقال في تصريح صحفي أمس، إن الاجتماع ضم الجهات المعنية، المواصفات والمقاييس والمخزون الاستراتيجي والبنك الزراعي ووزارة الزراعة ، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق من ناحية المبدأ على قبول المنحة شريطة استكمال الجوانب الفنية المتعلقة بالمواصفات واشتراطات الصحة العامة. يشار إلى أن المنحة تصل إلى (40) ألف طن جوال قمح للشعب السوداني مقدمة من الحكومة البولندية .

وقال مستر ستانيسلاف قولينسكي نائب السفير البولندي في الخرطوم، إن المبادرة من قبل الحكومة البولندية، بتقديم منحة القمح الأوكراني للسودان. وذكر أن بولندا من الدول الداعمة لأوكرانيا، عن طريق منح القمح الأوكراني وتقديمه مجانًا في شكل منح للدول من بينها السودان .