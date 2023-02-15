مناوي: العسكريون تركوا الحوار الشفاف مع الأحزاب ولجأوا إلى حوار الجخانين

الخرطوم : وجدان طلحة

حمل مني أركو مناوي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان مسؤولية أمن واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أن العسكريين حكموا البلاد خلال الأربعة أعوام السابقة ، منتقدًا إياهم لأنهم تركوا الحوار الشفاف مع الأحزاب والقوى السياسية ولجأوا إلى حوار (الجخانين) ، مشيرًا إلى أن حديثهم عن الخروج من السياسة ليس صحيحًا، داعيًا إلى حل قضية شرق السودان، وقال لا نريد أن تشتعل الحرب في الشرق لأنها مرة .

ووصف مناوي في الورشة الوطنية التنويرية لقضية الشرق أمس، مجموعة المجلس المركزي بالديكتاتورية والإقصائية وباحثة عن السلطة، وقال “إذا انقلب عليها المكون العسكري فهذه مشكلتها . ووعد بترك منصبه إذا كان هذا يصب في مصلحة البلاد ، وأعلن عدم نيته الترشح في مناصب تنفيذية قادمة .