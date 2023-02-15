وزير التربية يُعلن بدء تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم مباركتها بدء تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين، وجدد وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري التقدير لقبيلة المعلمين وقال إنهم يبذلون جهودًا مقدرة في تربية الأجيال.

وخاطب الحوري أمس ورشة خارطة الطريق لتطبيق نظم ومفاهيم الجودة في التعليم العام التي نظمتها اللجنة الوطنية السودانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو بمشاركة عدد من الخبراء التربويين. وقال الوزير “نبارك لهم بدء تنفيذ قرار زيادة المرتبات وتعديلها”، و أعرب عن أمله في أن يشكل ذلك دافعًا لهم لمواصلة الجهد الصادق لنهضة الوطن عبر بوابة التعليم.

وأكد الحوري التزام الوزارة بوضع خطط مدروسة ومعايير لمراقبة جودة التعليم بداية من المناهج والكتاب والمعلم والأنشطة المدرسية وصولًا لأهداف مرسومة من خلال مخرجات هذه الورشة. وجدد تأكيد الوزارة على اهتمامها بالكادر البشري العامل بقطاع التعليم وتمليكهم المهارات اللازمة معلنًا عن فتح قنوات تواصل مع المواطنين عبر خطوط تلفونية ومراسلات إلكترونية لمعرفة آراء وأفكار الطلاب والمعلمين بحكم أنهم شركاء في العملية التعليمية، في وقت أكد فيه خبراء تربويون شاركوا بالورشة على ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم وإتاحة فرص الوصول إليه مع مراعاة تطبيق معايير الجودة فيما طالب آخرون بتمكين القطاع الخاص من دعم التعليم والمساهمة في كلفته .