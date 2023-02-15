أهالي الحريزاب يغلقون طريق النيل الغربي بسبب نزاع اﻷراضي

أم درمان: ياسر الكُردي

أقدم أهالي منطقة الحريزاب على إغلاق طريق النيل الغربي، احتجاجًا على ما أسموه بإهمال حكومة ولاية الخرطوم لقضية أراضيهم.

وقال المواطن “عوض عمر” لـ(السوداني) إن أهالي الحريزاب فتحوا قلوبهم وديارهم للآخرين منذ العام 1988م، غير أن هؤلاء عِوضًا عن احترام أصحاب اﻷرض، ظلوا يتمدَّدون لدرجة جعلت (أهل الديار) يشعرون بـ(الغُربة) في أرض أجدادهم، وقال إن عام 2005م شهد ترسيمًا للحدود أشرف عليه رئيس المجلس التشريعي آنذاك “محمد الشيخ مدني” ومعتمد كرري ووزارة الشؤون الهندسية بالولاية، إلا أنَّ أهالي منطقة (البادوبة) لم يلتزموا بتلك اﻹجراءات الحكومية وتغوّلوا على حدود (الحريزاب)، ما جعل شباب المنطقة يقدّمون على إغلاق الطريق القومي الرابط بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل، وأكد أن المدير التنفيذي لمحلية كرري سجّل لهم زيارة صباح (الثلاثاء)، لكن ما تزال المشكلة قائمة، ما دعاهم لتكوين وفد ذهب (عصرًا) لمقابلة الوالي.

من جهتها سعت (السوداني) للاتصال بحكومة ولاية الخرطوم، لكنها لم تصل إلى الوالي أو حتى المدير التنفيذي لمحلية كرري.