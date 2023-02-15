بعد الهجوم عليه بسبب إحيائه حفل (الفلنتاين) بالخرطوم مذيعة سودانية تدافع عن الفنان السوري سامو زين : “إنتو سوريين أكتر من السوريين”

الخرطوم / كوكتيل

دافعت المذيعة السودانية الريان الظاهر في صفحتها بالفيس بوك عن الفنان السوري سامو زين بعد الهجوم عليه بسبب إحيائه حفل عيد الحب بالخرطوم، ومازال أهله تحت أنقاض الزلزال.

🙁 بالنسبة للناس اللي بتقول في زلزال في سوريا مفروض سامو زين يعتذر، طيب أنت عارف الاتفاق بينه وبين الجهة المنظمة للحفل على اليوم المحدد بكون تم قبل كم شهر، يعني الزمن داك مافي زول عارف ذاتو انو حيكون في زلزال، طيب عشان يلغي الحفل ده بكل بساطة مقترحكم الجميل عارف الترتيبات من تذاكر طيران وحجز فندقي ومقدم اخده من شهور أكيد ضخم ده بالنسبة للفنان)، واصلت (بالنسبة للجهة المنظمة شركات راعية دفعت للحفل ده وكل المذكور أعلاه اتدفع للفنان،زائد الناس اللي قطعت تذاكر لازم كل زول ترجع ليهو تذكرته مع الاعتذار ،واكتر من كدة بكتير فلما تقدموا مقترح ياريت تنظروا للجوانب دي كلها، حيجيك زول يقول ليك في فنانين لغوا حفلاتهم ح اقول ليك في فنانين سوريين شغالين حفلات وبتبرعوا بقروشهم لصالح المتضررين ،هل في زول سألوا اذا كان حيتبرع ولا لا)

أوضحت (ببساطة المزايدة على وطنية شخص أمر غريب مافي زول ما بحب وطنه ، أحمد طه سأل اردول انت مصري اكتر من المصريين ،اسه انا بقول ليكم انتو سوريين اكتر من السوريين وللأمانة شفنا حاجة مختلفة في الزيارة دايما بتفوت على الجهات اللي بتستجلب شخصيات من الخارج انه تمت استضافة الفنان في عدد من القنوات الفضائية وتعامل بكل احترام ومحبة .)

اختتمت (اما البحاولوا يقللوا من قيمة الفنان، فبقول ليكم انتو ما سمعتو جزء مهم من الأغنية العربية ، صفحته بتتخطى 8 ملايين متابع فكونك ما سمعت بيهو ده مابقلل من انتشاره).