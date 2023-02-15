بسبب مقطع فيديو لفنانة فيه إيحاءات خادشة للحياء الفنان عمر إحساس : تأذينا من الفيديو ..ولا نتشرف في مهنتنا بهكذا نماذج

الخرطوم/ محاسن أحمد عبدالله

شن الفنان عمر إحساس هجومًا شرسًا على مقطع فيديو متداول، تظهر من خلاله فنانة أثناء غنائها في حفل عام، وهي تؤدي بأيديها حركات فيها إيحاءات جنسية، وجدت استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل.

قال إحساس لـ(كوكتيل) 🙁 أدين بشدة هذا الفيديو الذي أخذ مساحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ودخل البيوت وشاهدته كل الأعمار، هناك من لا يستطيع الحديث خجلًا لكن لا بد من عرضه وتعريته تمامًا حتى يرى الناس مستوى القبح حتى لا يتكرر مثل هذا النموذج، لأنه إذا تم السكوت عليه ستأتي نماذج أسوأ منه)

وأضاف (أهيب بمجلس المهن الموسيقية والدرامية لانه هو الجهة التي تمثل الدولة، أن تتدخل وتتصرف مع هذه الجهة تصرفًا رادعًا لتكون عبرة للذين يأتون من بعدها

واصل (تأذيت من ذلك الفيديو كأسرة قبل أن أتأذي كشخص في هذه المهنة، ولا نتشرف بان تكون في مهمتنا كهذه نماذج تسعي بيننا)

إختتم إحساس حديثه:(من المفترض كل الشعب السوداني يشجب ذلك التصرف، لانه في حفل عام للأسف كان برفقتها موسيقيين معها حدث ذلك أمامهم للأسف الشديد، لابد من تدخل قانوني لحسم هذه الفوضى).