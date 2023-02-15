خبير في طب المجتمع يشيد بجهود الحكومة في مكافحة المخدرات

الخرطوم: السوداني

أشاد الخبير والباحث في طب المجتمع د. حيدر سليمان بجهود الحكومة في مكافحة المخدرات وأكد أن الحكومة بمختلف مكوناتها لعبت دورا مهما من أجل القضاء على المخدرات في كافة ولايات السودان.

وأوضح سليمان في تصريح لوسائل الاعلام إن قضية المخدرات من القضايا المهمة التي تحتاج الى تضافر كل الجهود من كافة قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع من أجل مكافحتها والتصدي لها، مبينا ان المخدرات أصبحت تشكل خطرا يهدد هوية وقيم وموروثات المجتمع السوداني.

وأشار الخبير إلى الحملات التي قامت بها ولاية الخرطوم في اطار حملاتها المنظمة لأوكار مروجي ومتعاطي المخدرات بالعاصمة بمشاركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة مؤكدا اهمية مثل هذه الحملات في القضاء على مروجي ومتعاطي المخدرات.

ونوه الخبير الى الآثار السالبة للمخدرات خاصة في اوساط الشباب ما يجعلهم يعيشون الفوضى والعطالة التي تؤثر في حياتهم ومستقبلهم فضلا عن تفكيك النسيج الاجتماعي .

ولفت الخبير الى وجود جهات تستهدف عقول الشباب لتعيقها من التقدم من خلال الترويج للمخدرات. واردف بالقول هؤلاء الشباب أمل السودان وهم الذين خاضوا الحراك الثوري وانتجوا ثورة ديسمبر المجيدة – اعظم ثورات شهدها العالم مشددا بضرورة تقديم الرعاية المطلوبة لهم أسوة بما فعله السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو .