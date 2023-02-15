توصية من وزارة التربية الخرطوم لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية 

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عزمها دفع توصية للوزارة الإتحادية موثقة بالأرقام تهدف لضرورة أن يجلس جميع الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بشكل متكافئ. ولم تسبعد الوزارة أن تطالب التوصية بتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة في حال تأكد أن النقص في أيام العام الدراسي، بسبب إضراب المعلمين، أثر على العملية التعليمية.

وأوضح مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، قريب الله محمد أحمد، في تصريح لـ برنامج (كالآتي) أن وزارته عازمة على تقييم أوضاع المدارس عبر تقارير ستدفع بها إدارات المدارس والموجهين بعدها ترفع توصية لوزارة التربية الإتحادية.

ونوه قريب الله أن وزارته لن تحدد مواعيد الجلوس لامتحانات الشهادة الابتدائية حتى يتم التأكد من جاهزية الطلاب.