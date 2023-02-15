أسرة قتيل الصوفي تُطالب بنبش القبر وتشريح الجثمان

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

طالبت أسرة قتيل الصوفي، عبد الرحيم أبو كساوي بنبش وتشريح الجثمان عبر د. عقيل سوار الدهب.

وتعود التفاصيل إلى فقدان القتيل لأكثر من ٤٠ يوماً، وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الصوفي، ليجده أهالي المنطقه مفصول الرأس والأطراف وممزق الجسم قرب الترعة الخضراء.

وتم تحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الدويم، وجاء التشريح بأن الوفاة طبيعية. ووصل إلى مسرح الحادث تيم من الأمن والشرطة والمحلية لمتابعة سير الإجراءات.

فيما طالبت أسرة القتيل بقدوم الطب الشرعي من الخرطوم ونبش وتشريح الجثمان، لأنها متشككة في تشريح مستشفى الدويم، لأن الجثمان كان مفصول الرأس، مما يدلل على شبهة جنائية.