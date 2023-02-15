أبوظبي والخرطوم يتّفقان على تكوين فريق عمل مشترك لوضع رؤية لسير العلاقات الثنائية واقتراح المشروعات والعمل على تنفيذها

الخرطوم: السوداني

عاد للبلاد ظهر اليوم، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير، علي الصادق، الذي رافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدا خلال جلسة المباحثات الرسمية، على أهمية مُواصلة التنسيق المشترك بين الخرطوم وأبوظبي من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيّما القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين.

وكشف وزير الخارجية المكلف، عن اتفاق الرئيسين على تكوين فريق عمل مشترك رفيع المستوى لوضع رؤية لسير العلاقات الثنائية واقتراح المشروعات ومجالات التعاون والعمل على تنفيذها بالصُّورة المطلوبة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة عبّر خلال جلسة المُباحثات، عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد، على الجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات للارتقاء بعلاقات البلدين في المجالات كافة.

وأضاف أن الرئيسين أكدا كامل تضامنهما مع الشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا في محنة الزلزال التي تعرض لها البلدان.

وكان في استقبال البرهان لدى وصوله مطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس، والسيد الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي يوسف وعدد من الوزراء.