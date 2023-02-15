الكابتن محمد موسى ينال درجة الماجستير من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  

الخرطوم: السوداني

نال الكابتن محمد موسى، اليوم، درجة الماجستير، بامتياز من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية البدنية والرياضية، وكان عنوان شهادة بحث الماجستير (صعوبات العمل الإداري بأندية الدوري الممتاز لكرة القدم بولاية الخرطوم).

يُذكر أنّ (المهندس) محمد موسى، درّب منتخب الناشئين، ونادي المريخ، ولعب لفريق المريخ والمنتخبات القومية المختلفة، واحترف في المغرب والإمارات.

رئيس التحرير وأسرة القسم الرياضي لـ(السوداني) يتمنّون له المزيد من التقدُّم والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.. ألف ألف مبروك يا (كابيتانو).