(700) فرد وما يزيد عن (50) ضابطاً من جهاز المُخابرات العامة يُشاركون في نظافة الخرطوم

الخرطوم: السوداني

دشّن جهاز المُخابرات العامة، مُشاركته في حملة نظافة ولاية الخرطوم، التي أطلقها والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان، بدعم من مجلسي السيادة والوزراء.

ونفّذ منسوبو المُخابرات، حملة نظافة واسعة بشارع محمد نجيب، بمشاركة واسعة من قياداته على مُستوى الولاية.

وأكّد جهاز المُخابرات العامة ممثلاً في هيئة أمن ولاية الخرطوم أنّ مُشاركته في مشروع النظافة يجئ في إطار المسؤولية المجتمعية، ومن أجل النهوض بعاصمة قومية مُشرفة، مُشيراً إلى أن الهدف من هذه المشاركة هو جعل النظافة سُلوكاً مُجتمعياً لدى المواطن.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم محمد أحمد شريف، بمشاركة الجهاز في الحملة بأكثر من (700) فرد من قواته وما يزيد عن (50) ضابطاً، وعدد من القيادات من جهاز المُخابرات العامة على مُستوى الولاية والمحلية في اليوم الأسبوعي المخصص لنظافة ولاية الخرطوم.

وقال شريف، إنّ الهدف من الحملة هو تحسين واجهة العاصمة بصورة عامة وإزالة التشوُّهات، والعمل على الإصحاح البيئي، وأضاف: “لقد عملنا على حشد كل الإمكانات في المحلية، وسنعمل على استمرار الحملة لتشمل كل الأحياء والأسواق والمناطق الصناعية”.